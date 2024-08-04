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18:57, 4 августа 2024Мир

В Германии объяснили необходимость размещения американских ракет

Бербок заявила, что ракеты США в ФРГ должны сдержать Россию

Фото: U.S. Air Force / Giancarlo Casem / Reuters

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объяснила необходимость размещения американских ракет большой дальности на территории страны якобы угрозой, исходящей со стороны России. Ее слова публикует DW.

Бербок отметила, что Германия прилагает все усилия для обеспечения собственной безопасности.

«Формировать внешнюю политику сегодня означает признавать, что принцип надежды защитит нас от России [президента Владимира] Путина», — заявила Бербок.

Глава немецкого МИД считает, что Германии нужен «надежный сдерживающий фактор против России», который позволит оказать защиту другим народам Европы.

Ранее депутат немецкого парламента от партии «Левые» Зерен Пелльманн допустил, что решение канцлера ФРГ Олафа Шольца о размещении американских ракет в Германии в обход бундестага и партии социал-демократов (СДПГ) является «путчеобразным» подходом.

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