Депутат Пелльманн назвал решение Шольца о размещении ракетах США актом угрозы

Решение канцлера ФРГ Олафа Шольца о размещении американских ракет в Германии в обход бундестага и партии социал-демократов (СДПГ) является «путчеобразным» подходом, считает депутат немецкого парламента от партии «Левые» Зерен Пелльманн. В разговоре с РИА Новости он осудил действия Шольца.

«Насколько мне известно, это было единоличное решение канцлера, принятое им по согласованию с Вашингтоном, в обход бундестага и собственной партии», — рассказал Пелльманн.

Парламентарий также подверг критике высказывания министра обороны ФРГ Бориса Писториуса об отсутствии необходимости обсуждать подобные темы в бундестаге заранее, так как это несравнимо с вызвавшим протесты «двойным решением НАТО» 1979 года о развертывании в Европе ракет США «Першинг-2».

«Нынешнее запланированное размещение американских ракет в Германии действительно нельзя сравнивать с "двойным решением НАТО". (...) Сегодня планируемое размещение — это акт угрозы, без учета предыдущей истории при анализе текущей ситуации действующими лицами, и, конечно же, в ущерб Германии», — добавил депутат.

Ранее немецкий политик и член бундестага ФРГ от партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт») Сара Вагенкнехт заявила, что Европе нужно закончить конфронтацию с Россией. По ее словам, в настоящий момент возрастает вероятность «катастрофических» последствий напряженных отношений европейских государств с Москвой.