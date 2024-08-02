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16:23, 2 августа 2024Мир

В Германии призвали закончить конфронтацию с Россией

Член бундестага Вагенкнехт: Европе нужно закончить конфронтацию с Россией

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Европе нужно закончить конфронтацию с Россией. С таким предложением выступила немецкий политик и член бундестага ФРГ от партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт») Сара Вагенкнехт на своем YouTube-канале.

Вагенкнехт отметила необходимость смены текущего развития событий. «Я считаю, что в интересах Европы снова выйти из этой конфронтации», — подчеркнула она.

По словам политика, сейчас возрастает вероятность «катастрофических» последствий напряженных отношений европейских стран с Москвой. В связи с этим она выразила надежду, что Берлин начнет проводить независимую внешнюю политику, а также действовать в соответствии с интересами граждан своей страны.

Ранее Вагенкнехт назвала безумием планы Германии разместить на своей территории американское дальнобойное оружие. Это заявление было сделано после обнародования планов США разместить в ФРГ к 2026 году такие средства, как SM-6, Tomahawk и гиперзвуковое оружие.

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      Лина Пивоварова
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