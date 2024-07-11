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13:20, 11 июля 2024Мир

В бундестаге назвали безумием планы по размещению ракет США в Германии

Депутат бундестага Вагенкнехт назвала размещение ракет США в Германии безумием

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Планы США по развертыванию дальнобойного оружия в Германии являются безумием. Об этом заявила немецкий политик и член бундестага ФРГ от партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт») Сара Вагенкнехт, ее слова приводит Der Spiegel.

«Размещение американского дальнобойного оружия на немецкой территории не повышает нашу безопасность, а, наоборот, увеличивает риск того, что Германия сама станет театром военных действий с ужасными последствиями для всех, кто живет здесь. Это безумие должно прекратиться», — отметила политик.

Вагенкнехт добавила, что Германии необходимо правительство, которое будет представлять «экзистенциальные интересы страны, а не подчиняться желаниям США, которых напрямую не затронут последствия потенциальной большой войны в Европе из-за их действий».

Ранее стало известно, что США намерены начать развертывание дальнобойного оружия в Германии в 2026 году. Эти типы американских вооружений имеют большую дальность действия, чем те, что находятся в ФРГ на данный момент.

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      Дарья Устьянцева
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