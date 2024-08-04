Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
08:41, 4 августа 2024Культура

Disney изменил график выхода фильмов

Disney: премьеру фильма «Настоящая боль» перенесли на 1 ноября 2024 года

Фото: Mike Blake / Reuters

Студия Disney объявила об изменениях в своем графике релизов, затрагивающих фильмы дочерних студий: Marvel, Pixar, Disney Animation и Searchlight. Об этом сообщает Variety.

Так, кинокартина «Настоящая боль» от Searchlight ранее запланированная на 18 октября 2024 года, выйдет в ограниченный прокат 1 ноября 2024 года.

Также сообщается, что в 2025 году ожидаются премьеры фильмов «Капитан Америка: Дивный новый мир», «Фантастическая четверка: Первые шаги», «Блэйд». Кроме того, известно, что в 2026 году выйдет кинокартина «Мстители: Судный день», а в 2027-м — «Мстители: Секретные войны».

Ранее сообщалось, что американский актер, продюсер и музыкант Роберт Дауни-младший вернется в киновселенную Marvel в роли злодея. Артист появится в роли Доктора Дума в фильмах «Мстители: Судный день» и «Мстители: Секретные войны». Режиссерами картин выступят братья Энтони и Джо Руссо.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В США и Израиле сообщили об ожидании скорого удара Ирана. Когда Тегеран может его нанести?

      Склад с техникой ВСУ уничтожили на аэродроме в Чугуеве

      Два украинских беспилотника сбили в российском регионе

      Санду обвинили в желании переизбраться за счет фальсификации

      Disney изменил график выхода фильмов

      МЧС назвало число погибших за сутки россиян на водоемах

      В российском городе группа подростков избила и ограбила школьника

      Юрист напомнила о штрафах за мытье машины на даче

      Стало известно о возможности изменения обвинений по делу Иванова и Бородина

      На Западе подсчитали возможности Киева для наступления на Крым

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше