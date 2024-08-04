Хуситы сбили беспилотник армии США и атаковали судно

Хуситы сбили беспилотник MQ-9 Reaper армии США и атаковали судно

Йеменские ополченцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» сбили беспилотник MQ-9 Reaper армии США и атаковали судно в Аденском заливе. Об этом заявил военный представитель группировки Яхья Сариа, передает Al Masirah.

«Силы противовоздушной обороны Вооруженных сил Йемена уничтожили американский беспилотник MQ-9, когда он совершал враждебные действия в йеменском воздушном пространстве над провинцией Саада», — отметил представитель движения.

Дополнительно сообщается, что было атаковано и судно. Его хуситы заподозрили в нарушении запрета на вход в порты Израиля, что является поводом для атак с их стороны.

Ранее стало известно, что Йемен вступает в новую стадию конфликта с Израилем, в которой создаются новые союзы, у которых нет «красных линий». В частности, член политбюро правящего движения «Ансар Аллах» Али аль-Кахум заявил, что арабам и мусульманам предстоит объединиться, «использовать свои возможности и выступить вместе в этой битве для сохранения идентичности ислама и арабизма».