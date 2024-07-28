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05:35, 28 июля 2024Мир

Хуситы заявили о новой стадии конфликта Йемена с Израилем

Хуситы: Йемен вступает в новую стадию конфликта с Израиле, где нет красных линий

Фото: Osamah Yahya / dpa / Global Look Press

Йемен вступает в новую стадию конфликта с Израилем, в которой создаются новые союзы, у которых нет «красных линий». Об этом сообщил РИА Новости член политбюро правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситов) Али аль-Кахум.

По его словам, настало время арабам и мусульманам объединиться, «использовать свои возможности и выступить вместе в этой битве для сохранения идентичности ислама и арабизма». Али аль-Кахум назвал конфликт с Израилем экзистенциальной битвой, заявив, что «пока существует Израиль, мира не будет».

19 июля хуситы атаковали Тель-Авив с помощью беспилотника, который упал возле посольства США. В результате восемь человек пострадали, еще одного спасти не удалось. В ответ истребители ЦАХАЛ недавно атаковали военные объекты террористического режима хуситов в районе порта Ходейда в Йемене.

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      Марина Совина
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