Инстасамка подала в суд на популярную сеть доставки японской кухни

Инстасамка подала иск к сети доставки японской кухни «Ёбидоёби» на 3 млн рублей

Российская рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, подала в суд на популярную сеть доставки блюд японской кухни «Ёбидоёби». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Знаменитость подала иск к компании на 3,3 миллиона рублей за использование в рекламе ее трека «За деньги да». Она утверждает, что в компания «Ёбидоёби» сначала пытались купить права, но, получив отказ, «из вредности сняли оскорбительную пародию».

По информации источника, команда Зотеевой сначала пыталась решить конфликт в досудебном порядке, потребовав удалить рекламный ролик и заплатить три миллиона рублей за авторские права, 500 тысяч — за нанесенный моральный вред и 150 тысяч — за работу юриста.

Однако компания отказалась, заявив, что не согласна предъявленными претензиями. Представители «Ёбидоёби» утверждают, что после отказа рэперши сотрудничать сняли ролик своими силами, он является пародией, а песня в нем использована другая. «Образ Инстасамки — плохой, вредный и пропагандирует асоциальное поведение, а также вредит духовно-нравственному воспитанию молодежи. И предъявлять за него очень сомнительно. Платить не будем», — говорится в сообщении «Ёбидоёби».

Ранее Инстасамка выиграла у блогера Стаса Ярушина суд за неправомерное использование ее песни «За деньги да». Она получит от него более двух миллионов рублей. Поводом для разбирательства стал один из выпусков шоу Ярушина МузLoft, вышедший в сентябре 2023 года. Тогда к блогеру пришла артистка Mia Boyka, не только раскритиковавшая рэпершу, но и исполнившая ее песню «За деньги да».