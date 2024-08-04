Израиль заявил о готовности противостоять Ирану на всех фронтах

Нетаньяху предостерег Иран от нападения на Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности противостоять Ирану. Об этом пишет ТАСС.

Заявление Нетаньяху, в котором он предостерег Иран и его сателлитов от нападения, распространила его канцелярия. «Иран и его сателлиты стремятся затянуть на шее Израиля удавку террора. Мы полны решимости противостоять им на всех фронтах, далеких и близких. Любой, кто нападет на нас, заплатит очень высокую цену», — сказал израильский премьер.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке началось в последние дни после того, как в результате ракетных ударов в Тегеране ликвидировали председателя политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию, в Бейруте — одного из командиров военного крыла шиитского движения «Хезболла» Фуада Шокра. ХАМАС и «Хезболла» возложили ответственность на Израиль.

Ранее газета The Jerusalem Post (JP) сообщила, что Иран планирует атаковать Израиль 12-13 августа, в священный день катастрофы еврейского народа. Нападение будет вестись совместно с движением «Хезболла». Отмечается, что у западной разведки есть доказательства того, что атака состоится в траурный день.