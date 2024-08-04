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00:16, 4 августа 2024Мир

Раскрыта дата атаки Израиля Ираном

JP: Иран атакует Израиль 12-13 августа

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Иран планирует атаковать Израиль 12-13 августа, в священный день катастрофы еврейского народа. Об этом сообщило издание The Jerusalem Post (JP).

Отмечается, что нападение будет вестись совместно с движением «Хезболла». Другие подробности не приводятся, однако издание подчеркивает, что у западной разведки есть доказательства того, что атака состоится в траурный день.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит в ночь на 31 июля в Тегеране. Палестинское движение назвало нападение вероломным и обвинило в нем «сионистов». Как сообщалось ранее, ликвидация Исмаила Хании стала демонстрацией силы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на обстрел Голанских высот со стороны Ливана.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) пообещал суровое наказание в ответ на убийство Хании. Кроме того, газета The New York Times со ссылкой на иранских чиновников сообщила, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал ударить по Израилю в ответ на убийство Хании.

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      Евгений Силаев
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