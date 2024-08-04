Легковушка влетела в остановку после ДТП в Москве

Легковушка влетела в остановку после столкновения с другим авто в Митино

Легковой автомобиль влетел в остановку общественного транспорта после столкновения с другим авто в районе Митино в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел на улице Дубравной. Водитель влетевшей в остановку легковушки вел себя странно и оказал сопротивление прибывшим на место полицейским. Рядом с сиденьем находилась бутылка водки. Предположительно, мужчина был пьян.

Столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в своем Telegram-канале сообщил, что подробности инцидента выясняются. Движение на месте ДТП не затруднено.

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