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06:09, 4 августа 2024Россия

Легковушка влетела в остановку после ДТП в Москве

Легковушка влетела в остановку после столкновения с другим авто в Митино

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Легковой автомобиль влетел в остановку общественного транспорта после столкновения с другим авто в районе Митино в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел на улице Дубравной. Водитель влетевшей в остановку легковушки вел себя странно и оказал сопротивление прибывшим на место полицейским. Рядом с сиденьем находилась бутылка водки. Предположительно, мужчина был пьян.

Столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в своем Telegram-канале сообщил, что подробности инцидента выясняются. Движение на месте ДТП не затруднено.

2 августа пассажирский поезд Уренгой — Москва столкнулся с грузовиком в Пермском крае. Среди пассажиров пострадавших нет.

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      Евгений Силаев
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