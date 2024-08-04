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10:25, 4 августа 2024Мир

На Западе назвали преимущество для Путина из-за поставок F-16 ВСУ

The Independent: уничтожение F-16 повысит имидж Путина и России

Фото: Reuters

Уничтожение поставляемых Западом Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребителей F-16 повысит имидж президента России Владимира Путина и всей страны. Об этом пишет газета The Independent.

«Президент России Владимир Путин будет наслаждаться имиджем, который создаст уничтожение F-16, поставленных странами НАТО», — пишет издание со ссылкой на мнение аналитиков.

Авторы материала также подчеркнули, что применение истребителей данного типа на линии фронта будет сопряжено с большими рисками для ВСУ. В частности, из-за систем противовоздушной обороны (ПВО) России.

Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что Россия готова к появлению у Украины истребителей F-16. Он также призвал не ожидать серьезных изменений в ситуации на фронте после появления американских истребителей.

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      Максим Габриелян
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