На Западе подсчитали финансовые возможности Киева для наступления на Крым

BI: операция по захвату Крыма потребует от Украины в 3-5 раз больше ресурсов

Организация новой операции, целью которой будет захват полуострова Крым, потребует от Украины колоссальных ресурсов — как людских, так и технических. Финансовые возможности республики, которые могут стать препятствием новому наступлению, подсчитало издание Business Insider (BI).

«Украине, вероятно, потребуются хорошо снабженные силы, в три-пять раз превышающие численность обороняющихся. Это операция во много раз превысит масштабы контрнаступления 2023 года», — предупредили авторы статьи.

Для начала нового наступления Киеву не хватает не только живой силы, но и прикрытия с воздуха, обратил внимание в беседе с изданием военный аналитик Бенджамин Фридман.

«Я не думаю, что Украина способна обеспечить своим сухопутным войскам эффективную поддержку с воздуха даже при наличии F-16, учитывая возможности российской ПВО», — подчеркнул он.