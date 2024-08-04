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13:40, 4 августа 2024Забота о себе

Нарколог назвал алкоголь особенно вредным для некоторых россиян

Нарколог Масякин назвал алкоголь особенно вредным для пожилых людей

Фото: freepik

Спиртные напитки особенно вредны для пожилых людей, предупредил психиатр-нарколог Департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин. Его слова приводят РИА Новости.

Масякин подчеркнул, что токсические вещества, содержащиеся в алкоголе, на всех людей влияют одинаково. Однако, по его словам, у пожилых имеется «букет» хронических заболеваний. Кроме того, их ресурсная база изначально ниже, чем у молодых. Именно из-за совокупности этих причин в зрелом возрасте люди сильнее подвержены негативному воздействию алкоголя.

Дополнительным фактором нарколог назвал влияние спиртных напитков на печень и сердце, с которыми в пожилом возрасте, как правило, и так есть проблемы. «Поэтому, конечно, на пожилого человека с заболеваниями алкоголь априори оказывает более токсическое действие, чем на молодого», — резюмировал Масякин.

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      Наталья Обрядина
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