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13:04, 4 августа 2024Бывший СССР

Около 800 тысяч мужчин-украинцев «залегли на дно» в попытке избежать мобилизации

На Украине около 800 тысяч мужчин стали скрываться, чтобы избежать мобилизации

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Около 800 тысяч граждан Украины призывного возраста скрываются от властей, чтобы избежать мобилизации. Об этом в интервью Financial Times рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

Журналисты обсудили с Наталухой проблемы украинской экономики в условиях всеобщей мобилизации. По мнению чиновника, мобилизация без учета экономических факторов не решает проблему на фронте. «Вы можете мобилизовать один миллион человек, но если у вас нет ресурсов, чтобы их вооружить, войны не будет. Армия останется голой и беспомощной, если экономика рухнет. Все больше и больше предприятий будут закрываться просто потому, что у них недостаточно ресурсов, чтобы продолжать работу», — утверждает Наталуха.

Он также отметил, что из-за постоянной угрозы мобилизации огромное количество мужчин-украинцев «залегли на дно» в попытке избежать призыва: они сменили адреса и устраиваются на работу, которую оплачивают наличными. При этом украинские военкоматы нередко устраивают облавы на промышленные производства, где сотрудники в рабочее время всегда находятся на рабочем месте.

Наталуха считает, что если не поменять подход и не позволить предприятиям платить в бюджет отступные, чтобы защитить рабочих от мобилизации, то экономика не выдержит нагрузки. «Я не хочу быть апокалиптичным, но я бы сказал, что крайний срок — конец сентября», — дал прогноз чиновник.

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      Алиса Дмитриева
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