Около 800 тысяч мужчин-украинцев «залегли на дно» в попытке избежать мобилизации

На Украине около 800 тысяч мужчин стали скрываться, чтобы избежать мобилизации

Около 800 тысяч граждан Украины призывного возраста скрываются от властей, чтобы избежать мобилизации. Об этом в интервью Financial Times рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

Журналисты обсудили с Наталухой проблемы украинской экономики в условиях всеобщей мобилизации. По мнению чиновника, мобилизация без учета экономических факторов не решает проблему на фронте. «Вы можете мобилизовать один миллион человек, но если у вас нет ресурсов, чтобы их вооружить, войны не будет. Армия останется голой и беспомощной, если экономика рухнет. Все больше и больше предприятий будут закрываться просто потому, что у них недостаточно ресурсов, чтобы продолжать работу», — утверждает Наталуха.

Он также отметил, что из-за постоянной угрозы мобилизации огромное количество мужчин-украинцев «залегли на дно» в попытке избежать призыва: они сменили адреса и устраиваются на работу, которую оплачивают наличными. При этом украинские военкоматы нередко устраивают облавы на промышленные производства, где сотрудники в рабочее время всегда находятся на рабочем месте.

Наталуха считает, что если не поменять подход и не позволить предприятиям платить в бюджет отступные, чтобы защитить рабочих от мобилизации, то экономика не выдержит нагрузки. «Я не хочу быть апокалиптичным, но я бы сказал, что крайний срок — конец сентября», — дал прогноз чиновник.

Ранее на Западе подсчитали возможности Киева для наступления на Крым. По мнению экспертов Украине потребуются хорошо снабженные силы, в три-пять раз превышающие численность обороняющихся.