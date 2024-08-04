Пчелы спровоцировали пожар в российском регионе

МЧС: в селе Марфинка произошел пожар из-за пчел

В селе Марфинка Ростовской области пчелы спровоцировали пожар во дворе частного дома. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.

Инцидент в российском регионе произошел 26 июля, однако известно о нем стало только сейчас. 47-летняя женщина решила утихомирить пчел. Для этого она разожгла дрова на газовой плите. Угли разлетелись по двору и спровоцировали пожар. Жительница не смогла самостоятельно ликвидировать возгорание и обратилась за помощью в МЧС.

«Огнеборцы ведомства потушили пожар на 94 квадратных метрах. Сгорели две хозпостройки и гараж, еще пострадали два улья», — сообщили в МЧС.

Ранее пожар произошел на заброшенном историческом форте в Финском заливе недалеко от Кронштадта. Речь идет о Пятом Северном форте, строительство которого началось в период Крымской войны в 1853-1854 годах.