Россиянин побывал в Пакистане и описал местных женщин словами «редко увидите даже глаза»

Российский тревел-блогер побывал в Пакистане и рассказал о требованиях к внешнему виду женщин в этой мусульманской стране. Своей историей он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что в разных городах степень строгости и закрытости женской одежды сильно отличается. «К примеру, в Пешаваре вы вообще редко увидите не только женское лицо, но даже глаза. Одеты они максимально строго», — такими словами описал местные обычаи россиянин, добавив, что женщины в этом городе носят платки с плотной сеткой на глазах.

По словам блогера, в других пакистанских городах, например Исламабаде и Равалпинди, у женщин могут быть одежды как лишь с прорезью для глаз, так и с полностью открытым лицом. Он подчеркнул, что не все хиджабы строго черного цвета: встречаются ткани светлых тонов и даже яркие.

Кроме того, путешественник заметил, что в некоторых городах этой страны можно встретить девушек и с непокрытой головой. «И никто из мужчин их не попрекает, не цыкает, не поглядывает неодобрительными взглядами», — удивился он.

Ранее этот же тревел-блогер рассказал о тюнинге пакистанских маршруток. Он пояснил, что местные жители переделывают свои транспортные средства, например, в ракеты с танками на крыше.