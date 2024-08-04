Российского учителя обвинили в совращении школьницы

Учителя ОБЖ обвинили в совращении восьмиклассницы в Екатеринбурге

Учителя ОБЖ одной из школ Екатеринбурга обвинили в совращении восьмиклассницы. Об этом сообщило издание E1.ru со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что 15-летняя школьница регулярно приходила к педагогу в гости. Спустя несколько месяцев девочка призналась матери, что ее отношения с учителем носят интимный характер. Женщина написала заявление в правоохранительные органы.

«Сейчас Константина (имя изменено) обвиняют в сексе и развратных действиях с несовершеннолетней — по статьям 134 и 135 УК РФ, об изнасиловании речи пока не идет», — рассказал собеседник издания.

Мужчина признался в связи со школьницей и заявил, что все было по обоюдному согласию. Следственный комитет не дал официального комментария, подчеркивает издание.

Ранее в Новой Зеландии приговорили к двум годам и восьми месяцам тюрьмы пожилого учителя, который совратил ученицу, а потом женился на ней.