Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:16, 4 августа 2024Мир

Спрогнозирована борьба внутри ХАМАС после убийства Хании

Economist: убийство Хании спровоцирует борьбу внутри ХАМАС

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в краткосрочной перспективе усилит власть главы военного блока радикального палестинского движения Яхьи Синвара. Об этом пишет The Economist.

При этом, отмечается в материале, более прагматичные представители ХАМАС считают, что решение Синвара об атаке на Израиль 7 октября 2023 года «зря потратило два десятилетия государственного строительства». Они хотят воссоздать ХАМАС как политическое движение и подразделение организации «Братья-мусульмане» (признана в России террористической), «а не оставаться бандой джихадистских партизан».

«В любом случае смерть Хании, скорее всего, спровоцирует борьбу внутри ХАМАС, которая может определить его будущее — и будущее самой Палестины», — прогнозируют авторы материала.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит в ночь на 31 июля в Тегеране. Палестинское движение назвало нападение вероломным и обвинило в нем «сионистов». Как сообщалось ранее, ликвидация Исмаила Хании стала демонстрацией силы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на обстрел Голанских высот со стороны Ливана.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) пообещал суровое наказание в ответ на убийство Хании.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыта дата атаки Израиля Ираном

      Поверх «мангала» на бронетехнике установили высокопрочную антенну

      Российский боец ММА одержал третью подряд победу в UFC

      Избивший водителя депутат дал показания в полиции

      Спрогнозирована борьба внутри ХАМАС после убийства Хании

      У популярного российского блогера началось заражение крови

      Мужчина 35 лет искал убежище легендарного разбойника и нашел. Тайна не давала ему покоя с детства. Что он увидел?

      «Находиться в этой стране невыносимо». С какими разочарованиями сталкиваются россияне, мечтавшие попасть в США?

      Бывший тренер российского клуба умер во время футбольного матча

      Уоррен Баффетт продал почти половину своих акций Apple

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше