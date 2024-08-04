Спрогнозирована борьба внутри ХАМАС после убийства Хании

Economist: убийство Хании спровоцирует борьбу внутри ХАМАС

Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в краткосрочной перспективе усилит власть главы военного блока радикального палестинского движения Яхьи Синвара. Об этом пишет The Economist.

При этом, отмечается в материале, более прагматичные представители ХАМАС считают, что решение Синвара об атаке на Израиль 7 октября 2023 года «зря потратило два десятилетия государственного строительства». Они хотят воссоздать ХАМАС как политическое движение и подразделение организации «Братья-мусульмане» (признана в России террористической), «а не оставаться бандой джихадистских партизан».

«В любом случае смерть Хании, скорее всего, спровоцирует борьбу внутри ХАМАС, которая может определить его будущее — и будущее самой Палестины», — прогнозируют авторы материала.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит в ночь на 31 июля в Тегеране. Палестинское движение назвало нападение вероломным и обвинило в нем «сионистов». Как сообщалось ранее, ликвидация Исмаила Хании стала демонстрацией силы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на обстрел Голанских высот со стороны Ливана.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) пообещал суровое наказание в ответ на убийство Хании.

