Суд в Саратове пересмотрит приговор по делу Фургала

Суд пересмотрит приговор экс-губернатору Хабаровского края Фургалу 23 августа

Первый кассационный суд в Саратове пересмотрит приговор по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщил РИА Новости адвокат одного из фигурантов дела Андрея Палея Артем Сарбашев.

Заседание по делу назначено на 23 августа. Также будут пересмотрены дела других фигурантов дела — Андрея Карепова, Андрея Палея и Марата Кадырова. Юрист отметил, что защита намерена оспорить приговор Люблинского городского суда.

Ранее Сергей Фургал не признал вину в хищении активов МСП-Банка. Обвинения в свой адрес он назвал дымовой завесой. По мнению Фургала, в деле нет уголовного состава, а вменяемое ему — он или не совершал, или было законной деятельностью по развитию бизнеса в регионе.

В феврале 2023 года Люберецкий городской суд Московской области приговорил Фургала к 22 годам лишения свободы. Его признали виновным в организации двух убийств и покушении на конкурентов в 2004-2005 годах. Экс-губернатор свою вину не признает. Трое остальных фигурантов дела получили от 9,5 до 21 года колонии.