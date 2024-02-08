Экс-губернатор Фургал отверг обвинения в хищении активов МСП-Банка

Экс-губернатор Фургал не признал вину в хищении активов МСП-Банка

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признал вину в хищении активов МСП-Банк, сообщает ТАСС.

Фургал заявил, что не совершал преступлений и не имел намерений их совершать. Обвинения в свой адрес он назвал дымовой завесой.

По версии следствия, экс-губернатор руководил организованной группой, которая похищала деньги посредством выдачи кредитов МСП-Банка. Сам Фургал считает, что в деле нет уголовного состава, а вменяемое ему — он или не совершал, или было законной деятельностью по развитию бизнеса в регионе.

Ранее сообщалось, что суд в Хабаровске рассмотрит ходатайство краевой прокуратуры о признании экстремистской организацией движения в поддержку бывшего губернатора края «Я/МЫ Сергей Фургал».