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13:53, 6 сентября 2024Силовые структуры

Суд объявил перерыв в пересмотре приговора экс-главе Хабаровского края Фургала

Пересмотр приговора экс-главе Хабаровского края Фургалу отложили до 13 сентября
Начало событий в новости Бывшего хабаровского губернатора Фургала приговорили к 22 годам за убийства

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Саратове Первый кассационный суд общей юрисдикции объявил, что пересмотр приговора экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала отложен до 13 сентября. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

По данным агентства, судебная коллегия огласила, что суд объявил перерыв в рассмотрении жалоб на приговор по делу осужденного экс-губернатора до 13 сентября до 10:00 (9:00) утра мск. Суд объяснил свое решение разницей в часовых поясах и поздним временем в Хабаровской крае, откуда по видеосвязи в заседании участвовали Марат Кадыров из расположенного там СИЗО-1 и Андрей Палей — из исправительной колонии №13 (ИК-13). Отмечается, что в саратовском зале суда на заседании присутствовали представитель Генеральной прокуратуры России, двое адвокатов Фургала и около десяти представителей СМИ. Остальные адвокаты принимали участие в процессе по видеосвязи из Люберецкого суда и сам осужденный из СИЗО Лефортово.

Ранее сообщалось, что Фургал не признал вину в хищении активов МСП-Банка. Обвинения в свой адрес он назвал дымовой завесой. По его мнению, в деле нет уголовного состава, а вменяемое ему — он или не совершал, или было законной деятельностью по развитию бизнеса в регионе.

В феврале 2023 года Люберецкий городской суд Московской области приговорил Фургала к 22 годам лишения свободы. Его признали виновным в организации двух убийств и покушении на конкурентов в 2004-2005 годах. Экс-губернатор свою вину не признает. Трое остальных фигурантов дела получили от 9,5 до 21 года колонии.

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      Анна Габай
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