The Economist: Украина получила лишь 10 истребителей F-16 из 79 обещанных

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили лишь 10 истребителей F-16 из 79 обещанных. Об этом сообщает газета The Economist.

«Первые 10 (из 79) истребителей прибыли на Украину в последний день июля, через год после того, как нерешительная администрация президента США Джо Байдена наконец дала своим более рьяным европейским союзникам зеленый свет на их отправку», — отмечается в материале издания.

Также сообщается, что к концу текущего года ВСУ должны располагать 20 самолетами такого типа. Дополнительно отмечается, что задержки в поставках связаны с отсутствием мест для обучения украинских пилотов.

Ранее газета The Independent сообщала, что уничтожение поставляемых Западом Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребителей F-16 повысит имидж президента России Владимира Путина и всей страны. Авторы материала также подчеркнули, что применение истребителей данного типа на линии фронта будет сопряжено с большими рисками для Киева.