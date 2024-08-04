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15:08, 4 августа 2024Мир

Украина получила лишь 10 истребителей F-16 из числа обещанных

The Economist: Украина получила лишь 10 истребителей F-16 из 79 обещанных

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили лишь 10 истребителей F-16 из 79 обещанных. Об этом сообщает газета The Economist.

«Первые 10 (из 79) истребителей прибыли на Украину в последний день июля, через год после того, как нерешительная администрация президента США Джо Байдена наконец дала своим более рьяным европейским союзникам зеленый свет на их отправку», — отмечается в материале издания.

Также сообщается, что к концу текущего года ВСУ должны располагать 20 самолетами такого типа. Дополнительно отмечается, что задержки в поставках связаны с отсутствием мест для обучения украинских пилотов.

Ранее газета The Independent сообщала, что уничтожение поставляемых Западом Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребителей F-16 повысит имидж президента России Владимира Путина и всей страны. Авторы материала также подчеркнули, что применение истребителей данного типа на линии фронта будет сопряжено с большими рисками для Киева.

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      Максим Габриелян
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