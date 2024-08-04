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11:11, 4 августа 2024Мир

В ЕС призвали власти Венесуэлы опубликовать протоколы выборов

Семь стран ЕС призвали власти Венесуэлы опубликовать протоколы выборов

Фото: Juan Gonzalez / Reuters

Семь стран Европейского союза (ЕС), включая Испанию, Португалию, Италию, Францию, Германию, Нидерланды и Польшу, призвали власти Венесуэлы опубликовать протоколы президентских выборов. Об этом сообщает газета El País.

«Мы просим власти Венесуэлы как можно скорее обнародовать все протоколы, чтобы гарантировать полную прозрачность и честность избирательного процесса (...) Эта проверка необходима для признания воли венесуэльского народа», — отмечается в совместном заявлении стран.

Дополнительно сообщается, что результаты выборов «вызывают обеспокоенность» стран Европы.

Ранее законодатели из США и Евросоюза обнародовали совместное заявление, в котором пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро ответственностью в случае, если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов. Законодатели также назвали итоги выборов президента Венесуэлы «сфабрикованными», сославшись на «достаточные доказательства» победы оппозиционера Эдмундо Гонсалеса.

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      Максим Габриелян
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