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02:36, 3 августа 2024Мир

Запад пригрозил Мадуро за отказ покинуть пост президента Венесуэлы

Законодатели США и ЕС пригрозили Мадуро ответственностью за отказ покинуть пост

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Законодатели из США и Европейского союза (ЕС) обнародовали совместное заявление, в котором пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро ответственностью в случае, если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов. Об этом сообщается на официальном сайте американского конгресса.

«Наши правительства намерены привлечь Мадуро к ответственности, если он продолжит игнорировать демократическую волю венесуэльских граждан и решит украсть результаты еще одних выборов», — указано в заявлении.

Законодатели также назвали итоги выборов президента Венесуэлы «сфабрикованными», сославшись на «достаточные доказательства» победы оппозиционера Эдмундо Гонсалеса.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо призвала к продолжению протестов в стране. Это произошло после слов госсекретаря США Энтони Блинкена о признании оппозиционера Эдмундо Гонсалеса Уррутия.

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      Ксения Назарова
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