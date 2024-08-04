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09:29, 4 августа 2024Мир

В ФРГ объяснили необходимость наличия американских ракет угрозой от России

Глава МИД ФРГ Бербок объяснила необходимость наличия ракет США угрозой от России

Фото: Defense Ministry / Globallookpress.com

Глава министерства иностранных дел (МИД) ФРГ Анналена Бербок объяснила необходимость размещения ракет Соединенных Штатов Америки (США) большой дальности на территории страны якобы угрозой, которая исходит со стороны России. Ее заявление опубликовало DW.

Она отметила, что Германия сейчас прикладывает все усилия, а также вкладывает инвестиции в собственную безопасность. «Формировать внешнюю политику сегодня означает признавать, что принцип надежды не защитит нас от России Путина», — пояснила Бербок.

По мнению главы МИД, ФРГ необходим нужен «надежный сдерживающий фактор против России», который позволит оказать защиту другим европейским народам.

Ранее депутат немецкого парламента от партии «Левые» Зерен Пелльманн допустил, что решение канцлера ФРГ Олафа Шольца о размещении американских ракет в Германии в обход бундестага и партии социал-демократов (СДПГ) является «путчеобразным» подходом.

Тогда же парламентарий критически высказался о словах министра обороны ФРГ Бориса Писториуса об отсутствии необходимости обсуждать подобные темы в бундестаге заранее, поскольку это несравнимо с вызвавшим протесты «двойным решением НАТО» 1979 года о развертывании в Европе ракет США «Першинг-2».

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      Анна Щербакова
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