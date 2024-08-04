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12:52, 4 августа 2024Россия

В Госдуме предложили пересмотреть порядок ремонта систем водоснабжения

Депутат Кошелев: планы ремонта систем водоснабжения должны быть пятилетними

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Планы ремонта систем водоснабжения в России должны составляться на пять лет вперед, а не на год, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал, что соответствующий законопроект уже внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента и планируют рассмотреть о время следующей сессии.

Депутат предложил пересмотреть порядок планового ремонта коммуникаций и отметил, что из-за действующей сейчас системы в Краснодарском крае десятки тысяч жителей остались без воды в жару из-за коммунальных аварий.

«На мой взгляд, необходимо включить в инвестиционные программы перечень обязательных работ по текущему и капитальному ремонту уже существующих сетей водоснабжение и водоотведения. Такие планы ремонтов должны разрабатываться на перспективу в пять лет, а не на год, как сейчас. Напомню, что мы на законодательном уровне уже начали борьбу с таким откровенным мошенничеством», — сказал парламентарий.

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Согласно идее, повышать тарифы на коммунальные услуги возможно только после завершения ремонтных работ.

«Все программы модернизации должны утверждаться региональными органами власти, а их исполнение проверять тарифные регуляторы и только на основании успешности программ, принимать решения об изменении в тарифах. Законопроект мы уже внесли в Госдуму и планируем рассмотреть его в осеннюю сессию», — добавил он.

Ранее в Госдуме предложили по-новому взыскивать с россиян долги за жилищно-коммунальные услуги.

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