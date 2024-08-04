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21:55, 4 августа 2024Мир

В Израиле предрекли многодневную и изматывающую атаку на страну

NBC: Израиль готовится к многодневной и изматывающей атаке на страну

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Израиль готовится к возможной многодневной атаке со стороны Ирана и ливанского шиитского движения «Хезболла», рассказал NBC News израильский чиновник.

«Они просто попытаются измотать нас», — сказал он, выразив опасения, что в сторону страны в течение нескольких дней могут быть запущены волны ракет и беспилотников.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке началось в последние дни после того, как в результате ракетных ударов в Тегеране ликвидировали председателя политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию, в Бейруте — одного из командиров военного крыла «Хезболла» Фуада Шукра. ХАМАС и «Хезболла» возложили ответственность на Израиль.

Ранее газета The Jerusalem Post (JP) заявила, что Иран планирует атаковать Израиль 12-13 августа, в священный день катастрофы еврейского народа. Нападение будет вестись совместно с движением «Хезболла». Утверждалось, что у западной разведки есть доказательства того, что атака состоится в траурный день.

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      Сергей Грехов
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