В КНДР обвинили США в усугублении ядерного кризиса

МИД КНДР: политика США провоцирует усугубление ядерного кризиса

Политика США в отношении Корейского полуострова провоцирует усугубление ядерного кризиса. С таким обвинением выступил МИД КНДР, их заявление приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«США своими враждебными и провокационными действиями, которые ухудшают тревожную ситуацию в сфере безопасности на Корейском полуострове и переводят ее на более опасный уровень, продолжают повышать риск ядерного столкновения в регионе», — говорится в заявлении.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что намерен восстановить отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном при переизбрании на должность главы государства. По мнению кандидата от Республиканской партии, северокорейский лидер хотел бы снова увидеть его.