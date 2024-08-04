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06:51, 4 августа 2024Мир

В КНДР обвинили США в усугублении ядерного кризиса

МИД КНДР: политика США провоцирует усугубление ядерного кризиса

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Политика США в отношении Корейского полуострова провоцирует усугубление ядерного кризиса. С таким обвинением выступил МИД КНДР, их заявление приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«США своими враждебными и провокационными действиями, которые ухудшают тревожную ситуацию в сфере безопасности на Корейском полуострове и переводят ее на более опасный уровень, продолжают повышать риск ядерного столкновения в регионе», — говорится в заявлении.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что намерен восстановить отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном при переизбрании на должность главы государства. По мнению кандидата от Республиканской партии, северокорейский лидер хотел бы снова увидеть его.

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      Евгений Силаев
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