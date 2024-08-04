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10:31, 4 августа 2024Бывший СССР

В Полтавской области заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры

Укржелдорог: в Полтавской области была повреждена железнодорожная инфраструктура

Фото: ilovehz / freepik

В Полтавской области Украины в результате серии взрывов была повреждена железнодорожная инфраструктура. Об этом сообщили в компании Украинские железные дороги (Укржелдорог) на своем канале в Telegram.

«Ночью в результате обстрела на Полтавщине повреждена железнодорожная инфраструктура. Ряд поездов харьковского направления были оперативно изменены маршруты, чтобы продолжить движение, но из-за этого они следуют с существенными задержками»,— отмечается в сообщении компании.

Дополнительно уточняется, что были повреждены колея, контактная сеть опоры. Ведутся восстановительные работы.

24 июля в Полтавской области Украины произошла детонация боеприпасов в воинской части. В результате взрыва был разрушен жилой сектор на прилегающей территории и начался пожар в хозяйственном здании.

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      Максим Габриелян
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