В Полтавской области заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры

Укржелдорог: в Полтавской области была повреждена железнодорожная инфраструктура

В Полтавской области Украины в результате серии взрывов была повреждена железнодорожная инфраструктура. Об этом сообщили в компании Украинские железные дороги (Укржелдорог) на своем канале в Telegram.

«Ночью в результате обстрела на Полтавщине повреждена железнодорожная инфраструктура. Ряд поездов харьковского направления были оперативно изменены маршруты, чтобы продолжить движение, но из-за этого они следуют с существенными задержками»,— отмечается в сообщении компании.

Дополнительно уточняется, что были повреждены колея, контактная сеть опоры. Ведутся восстановительные работы.

24 июля в Полтавской области Украины произошла детонация боеприпасов в воинской части. В результате взрыва был разрушен жилой сектор на прилегающей территории и начался пожар в хозяйственном здании.