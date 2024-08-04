В России отреагировали на прибытие F-16 на территорию Украины

Депутат Чепа: прибытие F-16 на Украину станет проверкой для российских ПВО

Прибытие американских истребителей F-16 на территорию Украины станет проверкой для российских систем противовоздушной обороны (ПВО), считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на поставку военных самолетов Киеву.

«Наши средства ПВО в качестве своих потенциальных целей всегда готовились к ряду определенных объектов. В числе этих объектов был и F-16. Я думаю, это будет хорошая проверка для отлаживания наших систем ПВО. Думаю, американцы будут недовольны, когда украинские летчики будут терпеть поражение не только от систем ПВО, но и от наших самолетов Су-57 и других. У нас есть очень эффективные ракеты "воздух-воздух", они гораздо эффективнее тех, что могут использовать F-16», — сказал депутат.

4 августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что американские самолеты F-16 прибыли на территорию страны. Он поблагодарил США, Данию и Нидерланды за то, что они технику по просьбе Киева. Глава государства также опубликовал видео с пролетом истребителей.

По информации Politico, Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия планировали отправить Киеву более 60 F-16 этим летом.