В российском городе группа подростков избила и ограбила школьника

СК: в Екатеринбурге группа подростков избила и ограбила 14-летнего школьника

Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) России по Свердловской области возбудил уголовное дело о грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным следствия, поздним вечером 1 августа 2024 года в районе дома по улице Бабушкина в городском микрорайоне Эльмаш группа подростков напала на 14-летнего школьника. Злоумышленники избили его и отобрали у него имущество на сумму порядка 10 тысяч рублей.

Выясняются все обстоятельства, в том числе степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего. Также устанавливаются причины произошедшего. Действиям сообщников будет дана надлежащая правовая оценка. Подросткам может грозить до 7 лет лишения свободы.

Ранее Выборгский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении двух несовершеннолетних подростков, которые расправились с семиклассницей три месяца назад. Их приговорили к семи и шести годам воспитательной колонии соответственно.