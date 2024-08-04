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18:00, 4 августа 2024Мир

В Турции призвали США не быть для Израиля «партнером по геноциду»

Глава МИД Турции Фидан: США должны оказать давление на Израиль

Фото: Murad Sezer / Reuters

США должны оказать давление на Израиль по вопросу конфликта в Газе и не становиться его «партнером по геноциду». Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, передает TRT Haber.

«Если мы не остановим эту резню, то станем соучастниками преступления, поэтому мы должны постараться оказать посильную помощь, усилить давление. Западные страны, особенно США, должны нарушить молчание и оказать давление на Израиль, в противном случае они станут его партнерами по геноциду», — заявил дипломат в ходе визита на КПП «Рафах» на границе Египта и Палестины.

Фидан также подчеркнул, что нынешняя ситуация является человеческой трагедией, указав на маленькую пропускную способность для гуманитарных конвоев.

Ранее стало известно, что в ходе состоявшихся телефонных переговоров президент США Джо Байден попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «перестать нести чушь», когда речь зашла о перемирии. Причиной подобной резкой реакции стало желание, чтобы премьер Израиля сдержал свое слово о готовности начать переговоры и завершить конфликт в Газе.

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      Максим Габриелян
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