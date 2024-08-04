В Твери страйкбольная граната взорвалась в руках у ребенка

В Твери шестилетний мальчик пострадал при взрыве страйкбольной гранаты

В Твери в руках шестилетнего мальчика взорвалась подаренная дедом страйкбольная граната. Информацию об этом передает официальный Telegram-канал Следственного управления Следственного комитета России (СУ СК РФ) по Тверской области.

Инцидент произошел на детской площадке в Заволжском районе Твери 4 августа около 16:00. Мальчик активировал спортивный снаряд «игровая граната» для военно-тактической игры страйкбол. После этого раздался взрыв, в результате которого ребенок получил мелкие ожоги.

Пострадавшего доставили в областную детскую больницу. «Малолетнему оказана медицинская помощь. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении ведомства.

Заволжским межрайонным следственным отделом города Твери организовано проведение процессуальной проверки. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области ребенок обварился в кипятке. Когда мальчик находился дома, он споткнулся. Падая, он случайно опустил руку в ведро с кипятком. После случившегося мать доставила ребенка в больницу, а медики, в свою очередь, проинформировали об этом полицейских.