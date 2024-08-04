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19:05, 4 августа 2024Россия

Вблизи промзоны в Азове произошел крупный пожар

В Азове в промзоне загорелся мусор, огонь распространился на складское помещение
СюжетПожар в Ростовской области

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В городе Азов Ростовской области произошел крупный пожар на территории складского помещения. Об этом говорится в Telegram-канале МЧС России.

По данным ведомства, на открытой территории вблизи промзоны загорелись мусор и покрышки, затем огонь распространился на складское помещение. Площадь возгорания достигла пяти тысяч квадратных метров, его тушением заняты 90 сотрудников МЧС, задействованы 27 единиц техники.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что пожар произошел на складе автопокрышек. Он отметил, что на данный момент существует угроза распространения огня на соседние объекты, в том числе на склад горюче-смазочных материалов.

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      Наталья Обрядина
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