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12:57, 4 августа 2024Бывший СССР

На Украине рассмотрят законопроект о запрете призыва в ВСУ одной категории мужчин

Рада рассмотрит проект о запрете призыва получивших военный билет до 25 лет

Фото: Reuters

Верховная Рада рассмотрит законопроект, запрещающий призывать в Вооруженные силы Украины (ВСУ) одну категорию мужчин. Об этом сообщил секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью NV.

По словам Костенко, 5 августа в Киеве будет рассмотрен законопроект, который должен запретить призывать в ВСУ мужчин, получивших военный билет до 25 лет. Тем, кто уже был мобилизован, позволят уволиться, уточнил он.

Секретарь комитета напомнил, что на Украине запрещен призыв мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. «Но у нас есть определенное количество граждан, которые, например, отслужили срочную службу и были призваны в 20, 21, 22 [года]. Или закончили военную кафедру и также призывались», — уточнил он.

Ранее Костенко заявил, что на Украине упал спрос на мобилизацию среди заключенных. Он объяснил это тем, что основная часть мотивированных людей уже поступила на службу.

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      Олег Давыдов
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