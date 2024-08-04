Возвращенный по обмену россиянин рассказал о встрече с Путиным

Возвращенный по обмену Селезнев рассказал об эмоциях от встречи с Путиным

Один из вернувшихся по обмену россиян Роман Селезнев поделился впечатлениями от встречи в аэропорту с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал «Известиям».

«Когда прилетели, Владимир Владимирович лично пожал мне руку. Я чуть в обморок не упал», — признался он, добавив, что «никогда не думал, что такой высокопоставленный чиновник может быть еще и человеком».

Селезнев отметил, что перекинулся парой слов с российским лидером в здании аэропорта. При этом он не стал уточнять, что именно сказал ему Владимир Путин. «Там нет ничего секретного. Но разговаривая с ним, я ощутил просто человеческие эмоции», — рассказал собеседник агентства.

Ранее Владимир Путин пообещал представить к наградам россиян, возвращенных в результате обмена.