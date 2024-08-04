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07:55, 4 августа 2024Мир

ЮАР поддержала консенсус Китая и Бразилии по Украине

МИД Китая: ЮАР поддержала консенсус КНР и Бразилии по украинскому кризису

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Южно-Африканская республика (ЮАР) поддержала китайско-бразильский консенсус по решению украинского кризиса. Об этом сообщил МИД КНР, передает РИА Новости.

В частности, Претория высоко оценила «челночную дипломатию» и выразила принципиальную поддержку плану из шести пунктов и готовность вместе продвигать его в многосторонних форматах. Кроме того, по мнению властей ЮАР, странам Глобального Юга нужно усилить сотрудничество по созданию условий для достижения мира.

Также в китайском ведомстве заявили, что консенсус КНР и Бразилии по Украине поддержали более 110 стран.

24 мая Бразилия и Китай выдвинули альтернативу «саммиту мира» в Швейцарии. Саммит, организованный двумя странами, предполагает равноправное участие всех сторон конфликта на Украине, а также справедливое обсуждение всех мирных планов.

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      Марина Совина
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