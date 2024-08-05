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11:46, 5 августа 2024Ценности

46-летняя Любовь Толкалина снялась в мокром платье без нижнего белья

Кадр: @tolkalinaliuba

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина снялась в откровенном наряде без нижнего белья. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 46-летняя знаменитость позировала, стоя в озере. На ней мокрое платье белого цвета, сквозь ткань которого видна обнаженная грудь артистки.

Поклонники восхитились съемкой звезды в комментариях под постом. «Прекрасное тело», «Очень красиво», «Нежная фотосессия», «Чувственно», «Гармония во всем теле», — писали они.

Ранее сообщалось, что Любовь Толкалина снялась в откровенном нижнем белье, прикрыв часть бедер тканью.

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      Карина Черных
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