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11:16, 31 июля 2024Ценности

46-летняя Любовь Толкалина примерила прозрачное нижнее белье перед камерой

Фото: @tolkalinaliuba

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина снялась в откровенном нижнем белье. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Звезда сериала «Хеппи-энд» предстала на размещенном кадре, сидя на стуле вполоборота к камере. Она примерила нюдовый бюстгальтер из прозрачного материала и прикрыла часть бедер бежевой тканью. При этом знаменитость уложила волосы в высокий объемный пучок.

Также артистка показала фото, где позировала в морской воде в красном мини-платье, которое обнажало ее грудь без бра.

Ранее в июле Любовь Толкалина таже снялась обнаженной и показала фото фанатам.

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      Карина Черных
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