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09:45, 5 августа 2024Ценности

65-летняя Мадонна подтвердила новый роман снимками обнаженной

Фото: @madonna

Американская поп-исполнительница Мадонна подтвердила новый роман, опубликовав откровенные фотографии с возлюбленным. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

65-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых она позировала обнаженной, прикрывая оголенные части тела руками. Певица надела украшения — бриллиантовые колье и подвеску с крестом. Мадонне нанесли макияж в нюдовых оттенках.

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В описании к публикации исполнительница не раскрыла личность мужчины, который был запечатлен на одном из кадров. «Горячее веселье летом», — подписала Мадонны изображения.

В июне Мадонна показала лицо без фильтров и фотошопа.

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      Карина Черных
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