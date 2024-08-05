65-летняя Мадонна подтвердила новый роман снимками обнаженной

Американская поп-исполнительница Мадонна подтвердила новый роман, опубликовав откровенные фотографии с возлюбленным. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

65-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых она позировала обнаженной, прикрывая оголенные части тела руками. Певица надела украшения — бриллиантовые колье и подвеску с крестом. Мадонне нанесли макияж в нюдовых оттенках.

В описании к публикации исполнительница не раскрыла личность мужчины, который был запечатлен на одном из кадров. «Горячее веселье летом», — подписала Мадонны изображения.

В июне Мадонна показала лицо без фильтров и фотошопа.