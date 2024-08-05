Армения отказалась участвовать в учении ОДКБ в Киргизии

Армения заявила, что не примет участие в учении ОДКБ в Киргизии в сентябре

Армения приняла решение не участвовать в Командно-штабных учениях с Коллективными силами оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (КСОР ОДКБ) «Взаимодействие-2024» в следующем месяце. Об этом сообщается на сайте организации.

«Армянская сторона проинформировала, что участие в учениях не планирует», — говорится в сообщении. Уточняется, что учения пройдут в период с 3 по 15 сентября на территории Кыргызской Республики.

Ранее стало известно, что Армения отказалась принимать участие в учениях подразделений специального назначения, которые пройдут 14-16 августа в Новосибирске. Среди их участников значатся Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

В феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о заморозке участия Еревана в ОДКБ. Позднее пресс-секретарь МИД страны Ани Бадалян также сообщила, что в 2024 году республика не будет платить взнос в организацию.