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22:15, 5 августа 2024Бывший СССР

Армения отказалась участвовать в учении ОДКБ в Киргизии

Армения заявила, что не примет участие в учении ОДКБ в Киргизии в сентябре

Фото: Sputnik / Vladimir Smirnov / Pool / Reuters

Армения приняла решение не участвовать в Командно-штабных учениях с Коллективными силами оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (КСОР ОДКБ) «Взаимодействие-2024» в следующем месяце. Об этом сообщается на сайте организации.

«Армянская сторона проинформировала, что участие в учениях не планирует», — говорится в сообщении. Уточняется, что учения пройдут в период с 3 по 15 сентября на территории Кыргызской Республики.

Ранее стало известно, что Армения отказалась принимать участие в учениях подразделений специального назначения, которые пройдут 14-16 августа в Новосибирске. Среди их участников значатся Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

В феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о заморозке участия Еревана в ОДКБ. Позднее пресс-секретарь МИД страны Ани Бадалян также сообщила, что в 2024 году республика не будет платить взнос в организацию.

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      Марина Совина
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