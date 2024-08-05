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12:18, 5 августа 2024Бывший СССР

Армения снова пропустит учения ОДКБ

Армения пропустит учения ОДКБ «Кобальт-2024» в Новосибирске

Фото: Владислав Ногай / ТАСС

Армения снова пропустит военные учения коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Отмечается, что республика не будет принимать участие в учениях подразделений специального назначения, которые пройдут 14-16 августа в Новосибирске. Среди их участников значатся Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

В феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о заморозке участия Еревана в ОДКБ. Позднее пресс-секретарь МИД страны Ани Бадалян также сообщила, что в 2024 году республика не будет платить взнос в организацию.

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