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05:03, 5 августа 2024Бывший СССР

Беженец рассказал о защите жителей Торецка российскими военными

Беженец Мухин: российские военные защищали мирных жителей под Торецком

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Беженец Юрий Мухин, эвакуированный из поселка Нью-Йорк Донецкой народной республике (ДНР), рассказал о том, что российские военные защищали мирных жителей под Торецком. Его слова приводит РИА Новости.

Семья мужчины более двух лет жила у линии фронта, где находился серьезный укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российские военнослужащие организовывали караул по ночам, трижды вступали в бой с одними автоматами, чтобы десант не мог высадиться с БТР в населенном пункте.

Мухин добавил, что потом жителей начали эвакуировать. По его словам, при первой встрече военные сказали ему, что пришли освобождать детей, у них самих дома остались дети.

Ранее беженец Андрей Лазарев рассказал, что российские военнослужащие закрывали собой мирных жителей, пока бойцы ВСУ пытались штурмовать их дом в Нью-Йорке.

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      Марина Совина
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