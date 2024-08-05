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05:44, 5 августа 2024Путешествия

Блогер проехался на поезде в Таиланде и сравнил его с российскими старыми электричками

Фото: Sim Wei Yang / Reuters

Тревел-блогер Алексей Кутовой побывал в Таиланде, проехался на местном поезде и сравнил его с российскими старыми пригородными электричками. Своей историей он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации купил самый дешевый билет в вагон третьего класса — именно в них путешествуют простые тайцы. Билет обошелся ему в 244 бата (около 590 рублей).

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По словам Кутового, снаружи вагон выглядел прилично, а вот внутри было некомфортно. «Внешний вид не так пугает, как твердые сиденья. Приходит понимание, что за восемь часов твое мягкое место "окирпичится"», — пожаловался блогер.

Путешественник добавил, что туалет был не особо грязнее, чем вагон, но в нем совсем не было воды. Кроме того, в тайском поезде, как и в российских электричках, ходили торговцы, продающие еду.

«Жарко ли в поезде? Сейчас, в сезон дождей, — нет. Плюс на потолке есть вентиляторы. Но в сильную февральскую жару вас это не спасет — будет очень душно», — предупредил Кутовой.

Ранее другой российский тревел-блогер проехался на ретро-поезде, стилизованном под эпоху СССР, из Туапсе в Гагру (Абхазия) и рассказал о его интерьере. На полу в вагоне, как в советские времена, была красная дорожка, на окнах — шторки, и между окнами — советские плакаты.

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      Алина Черненко
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