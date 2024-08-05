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13:26, 5 августа 2024Мир

Более 420 человек задержали в Британии за участие в беспорядках

Reuters: более 420 человек задержали в Британии за участие в беспорядках

Фото: Loredana Sangiuliano / Globallookpress.com

Более 420 человек были задержаны в Британии за участие в массовых беспорядках против миграции в страну. Об этом сообщает агентство Reuters.

«На прошлой неделе в городах и поселках вспыхнули беспорядки после того, как в Саутпорте на северо-западе Англии в результате нападения с ножом ушли из жизни три девочки. На данный момент арестованы 420 человек», — отмечается в материале.

Также газета The Times со ссылкой на источники сообщает, что ряд политиков призывает премьер-министра страны Кира Стармера прервать парламентские каникулы и созвать срочное заседание палаты общин. Однако на данный момент он сопротивляется данным призывам.

29 июля в английском городе Саутпорт 17-летний подросток напал с ножом на танцевальную студию. В результате нападения не стало трех детей в возрасте от 6 до 9 лет. Трагедия привела к массовым беспорядкам в городе. Возмущенные жители устроили акцию протеста возле местной мечети на фоне слухов, что преступник — мусульманин, однако в полиции это опровергли.

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      Максим Габриелян
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