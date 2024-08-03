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19:14, 3 августа 2024Мир

В Великобритании начались протесты после нападения на детей

ITV: в Великобритании начались протесты после нападения с ножом на детей

Фото: Belinda Jiao / Reuters

В Великобритании начались протесты против наплыва мигрантов после нападения с ножом на детей в городе Саутпорт. Об этом сообщает телеканал ITV.

Отмечается, что активистская группа Hope Not Hate зафиксировала более 30 акций протеста, запланированных по всей Великобритании на выходные.

Кроме того, в Сток-он-Тренте в сотрудников полиции бросали кирпичи, а в Белфасте запускали произошли перепалки между антиисламской группой и участниками антирасистского митинга.

Полиция Манчестера и Ливерпуля также выдала распоряжения о разгоне демонстраций, а сотрудникам правоохранительных органов расширили полномочия по задержанию протестующих и их обыску для противодействия запланированным демонстрациям.

29 июля в английском городе Саутпорт 17-летний подросток напал с ножом на танцевальную студию. В результате нападения не стало трех детей в возрасте от 6 до 9 лет. Трагедия привела к массовым беспорядкам в городе. Возмущенные жители устроили акцию протеста возле местной мечети на фоне слухов, что преступник — мусульманин, однако в полиции это опровергли.

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      Семен Александров
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