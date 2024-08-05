Соскин: Зеленский должен уйти в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский должен уйти в отставку. Об этом заявил бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

«Надо формировать временное правительство, национального спасения. Зеленский должен пойти в отставку. Это самое лучшее что он может сделать, ну, просто это самое-самое замечательное», — сказал он.

Он добавил, что Вооруженные силы России продолжают прорываться на фронте вперед, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский бессилен, а сам киевский режим антиконституционный, так как все возможные сроки для выборов уже прошли.

Соскин заключил, что Зеленский, по сути, «потерялся», а его власть рассыпается.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что условия окончания боевых действий, выдвинутые Зеленским, ведут к уничтожению страны. Таким образом он прокомментировал слова украинского лидера о том, что конфликт должен завершиться «на украинских условиях».