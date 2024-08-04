Боуз: условия Зеленского по окончанию конфликта приведут к уничтожению Украины

Условия окончания боевых действий, выдвинутые президентом Украины Владимиром Зеленским, ведут к уничтожению республики, убежден ирландский журналист Чей Боуз. Своим мнением он поделился в соцсети Х.

Таким образом он прокомментировал слова главы государства о том, что конфликт должен завершиться «на украинских условиях».

«В этом и проблема. Военные действия уничтожат Украину, если они закончатся на "украинских условиях"», — написал западный журналист.

Ранее Зеленский назвал окончание боевых действий главной потребностью Украины. По его словам, окончить конфликт нужно на справедливых условиях и как можно скорее.

До этого украинский президент рассказал, что Киев готов отказаться от цели вернуться к границам 1991 года военным путем. Также он высказался за то, чтобы Россия была представлена на втором так называемом саммите мира.