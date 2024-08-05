Фильм «Дэдпул и Росомаха» заработал в прокате больше «Страстей Христовых»

«Дэдпул и Росомаха» опередил «Страсти Христовы», став самым кассовым фильмом 18+

Фильм «Дэдпул и Росомаха» с момента релиза собрал 395 миллионов долларов в кинотеатрах Северной Америки и рекордные 824 миллиона по всему миру. Об этом сообщает Variety.

Таким образом, супергеройский хит киностудии Marvel стал самой кассовой картиной в категории R (этому рейтингу соответствует возрастное ограничение 18+) в истории. В этом списке «Дэдпул и Росомаха» потеснил фильм «Страсти Христовы» Мела Гибсона, который вышел в 2004 году и в течение 20 лет оставался самым прибыльным «взрослым» фильмом.

Фильм про киллера со сверхспособностями вышел в мировой прокат и мгновенно стал хитом. Сейчас картина «Дэдпул и Росомаха» доступна для просмотра в российских кинотеатрах.