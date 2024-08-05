Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:19, 5 августа 2024Культура

Фильм «Дэдпул и Росомаха» заработал в прокате больше «Страстей Христовых»

«Дэдпул и Росомаха» опередил «Страсти Христовы», став самым кассовым фильмом 18+

Кадр: фильм «Дэдпул и Росомаха»

Фильм «Дэдпул и Росомаха» с момента релиза собрал 395 миллионов долларов в кинотеатрах Северной Америки и рекордные 824 миллиона по всему миру. Об этом сообщает Variety.

Таким образом, супергеройский хит киностудии Marvel стал самой кассовой картиной в категории R (этому рейтингу соответствует возрастное ограничение 18+) в истории. В этом списке «Дэдпул и Росомаха» потеснил фильм «Страсти Христовы» Мела Гибсона, который вышел в 2004 году и в течение 20 лет оставался самым прибыльным «взрослым» фильмом.

Фильм про киллера со сверхспособностями вышел в мировой прокат и мгновенно стал хитом. Сейчас картина «Дэдпул и Росомаха» доступна для просмотра в российских кинотеатрах.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      Обвал фондовых рынков Азии перекинулся на Европу

      В России отреагировали на одобрение Западом ударов по Белгороду ракетами США

      На Украине предложили разрешить выезд за границу нескольким категориям граждан

      Стали известны расходы россиян на машины с пробегом

      Россиянин призывал в сети к уничтожению русских и получил два года колонии

      Фильм «Дэдпул и Росомаха» заработал в прокате больше «Страстей Христовых»

      В Госдуме ответили на слова Зеленского о российских ракетах

      В России назвали условия участия в саммите по Украине

      В Париже отказались связывать госпитализацию триатлонистки с заплывом в Сене

      Девятерых мужчин задержали за избиение российского чемпиона по боксу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше